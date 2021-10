I big del beach volley mondiale in gara al porto di Cagliari

Seicento tonnellate di sabbia al porto di Cagliari per le Sardinia Beach Finals: i big del beach volley, reduci dalle Olimpiadi di Tokyo, in campo sino a domenica nei due campi allestiti lungo la passeggiata di fronte al mare. In gara anche gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo, Adrian Carambula ed Enrico Rossi, Marta Menegatti e Valentina Gottardi, reduci dalla vittoria nella tappa conclusiva del Campionato Italiano Assoluto a Caorle. In scena fino le dieci coppie più forti del ranking mondiale.

L'evento è supportato dalla Regione. "Un altro grande spot - ha detto l'assessore regionale del Turismo Gianni Chessa presentando l'iniziativa - per la visibilità mondiale della Sardegna". È l'ultimo appuntamento del calendario internazionale. L'evento si conclude con le finali domenica 10 ottobre.

"Possiamo annunciare - ha spiegato Lorenzo Marzoli event director e operations marketing di Sport e Salute SPA- che le semifinali e le finali del World Tour, in programma sabato e domenica, saranno trasmesse su Sky Sport. L'evento inoltre sarà trasmesso da 8 broadcaster in oltre 50 Paesi nel Mondo, questo contribuirà certamente ad aumentare l'impatto mediatico dell'evento. Credo davvero che sport e turismo possa essere un mix vincente". Spettacolo non aperto al pubblico perché - è stato spiegato - l'impianto di gioco è stato pensato nel periodo più critico della pandemia.