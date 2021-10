Gdf: cambio al comando del Gruppo aeronavale di Cagliari

Cambio al vertice del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Nella caserma Baccoli, sede del comando, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento tra il colonnello Ludovico Fulci, che va in congedo, e il tenente colonnello Antonio Donato, presente il generale di brigata Alessandro Carrozzo, a capo del comando operativo Aeronavale di Pratica di Mare, che ha rivolto al colonnello Fulci parole di apprezzamento e stima per l'attività svolta durante la sua permanenza in Sardegna, augurandogli buon lavoro.