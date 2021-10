Arrivano le nuove regole per i monopattini a Cagliari

Nuove regole a Cagliari per la circolazione dei monopattini. Le ha annunciate il sindaco Paolo Truzzu dopo l'approvazione della Giunta. Previsto il divieto di sosta e di circolazione sui marciapiedi e contromano, mente il transito sarà consentito sulle strade urbane e nelle zone 30 o, dove presente, su pista ciclabile o ciclopedonale. Il limite di velocità sarà di 25 km all'ora su carreggiata e di 6 km su aree pedonali e Ztl.

Le società di sharing che garantiscono il servizio dovranno essere in grado di limitare automaticamente la velocità in zone pedonali e Ztl. Sosta consentita solo negli appositi spazi predisposti dagli operatori secondo le indicazioni dell'amministrazione. Non si potrà parcheggiare negli stalli riservati ad auto, moto e biciclette. Nei prossimi giorni sarà bandita una manifestazione d'interesse che stabilirà le regole di partecipazione dei diversi soggetti. "In un paio di mesi - spiega Truzzu - riavremo i monopattini in città, con più ordine, sicurezza e regole chiare per tutti".