Aerei: sindacati all'attacco, garantire subito voli Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 OTT - Sindacati all'attacco dopo l'esclusione di entrambe le compagnia, Volotea e Ita, che hanno partecipato alla gara con procedura d'urgenza per affidare per sette mesi il servizio di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola. In particolare Cgil e Uil lanciano un appello rispettivamente al governatore Solinas e al Governo Draghi perché intervengano subito.

"Un disastro sotto tutti i punti di vista le cui conseguenze le stanno subendo i sardi - osserva il segretario generale della Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu - Non sono serviti a nulla i numerosi appelli da noi fatti affinché la Regione attivasse un tavolo di confronto con le parti sociali che, come sempre, avrebbero dato un contributo di idee e di proposte volto al bene della intera Isola. E non sono state sufficienti 7 proroghe per trovare una soluzione ma, per l'ennesima volta il diritto alla mobilità è appeso ad un cavillo e ad alcuni documenti non presentati - aggiunge - In attesa del giudizio del Tar per quanto riguarda la compagnia low cost Volotea, e dopo l'esclusione dalla gara di Ita, la Regione deve dare immediatamente certezze a tutti coloro di debbono spostare per lavoro salute studio ed anche per svago. Tutta questa incertezza, invece,, sta creando un danno sotto l'aspetto economico e sociale con effetti a catena per l'indotto collegato all'intero comparto del trasporto aereo".

Michele Palenzona, segretario Cisl Trasporti settore aereo, si chiede se "ancora una volta a pagare saranno i sardi. Questa ulteriore seconda fase di incertezza porterà disagi per i passeggeri isolani. I tempi tecnici per adeguare i sistemi di prenotazione sono di due o tre giorni e il rischio è che la Sardegna e i sardi rimangano senza voli in continuità per chissà quanto tempo".

"Purtroppo non siamo riusciti neanche con la procedura d'urgenza a garantire la presenza di un vettore per la continuità territoriale - osserva William Zonca segretario della Uiltrasporti Sardegna - speriamo che non succeda ancora il peggio cioè andare a libero mercato co, peggio, che si vada verso una continuità garantita solo dalle low cost. Siamo comunque fiduciosi che questa vicenda incresciosa si concluda in pochissimi giorni se non ore. Riteniamo opportuno però che venga identificato subito un vettore, magari con parametri meno stringenti di quanto espressi nel bando di gara, senza però rinunciare ai fondamentali della continuità territoriale, cioè le frequente, le tariffe, la tipologia di aeromobili e anche le necessità sanitarie". (ANSA).