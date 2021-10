A Cagliari riapre il Conad City di via dei Colombi

(ANSA) - CAGLIARI, 07 OTT - Riapre al pubblico, dopo un periodo di ristrutturazione, il rinnovato Conad City di via dei Colombi a Cagliari. Gli spazi del supermercato sono stati migliorati ed ampliati e, nel rispetto della sostenibilità ambientale, sono stati introdotti impianti di refrigerazione di ultima generazione a basso consumo energetico.

Il rinnovato punto vendita mira anche alla valorizzazione dei prodotti del territorio attingendo da piccoli produttori locali.

Arricchito anche il reparto dei freschi e freschissimi.

"Abbiamo deciso di rinnovare il punto vendita per fornire ai nostri clienti un ambiente ancora più comodo e funzionale - sottolinea il socio Conad Nord Ovest, Francesco Orrù - La ristrutturazione del supermercato ci permette di valorizzare l'esperienza di spesa della clientela, soprattutto nel reparto dei freschi e freschissimi, e di garantire un servizio più efficiente nel rispetto della qualità e della convenienza." Il supermercato si sviluppa su 310 mq di superficie di vendita, conta 3 casse tradizionali, impiega 12 persone. Il Conad City di via dei Colombi, situato all'interno di un edificio residenziale in prossimità del centro di Cagliari, possiede un accesso dedicato a persone con disabilità. Il punto vendita è aperto tutti i giorni con orario continuato dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 13.30. E' possibile anche ordinare la spesa a domicilio. (ANSA).