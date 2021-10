Surf: tutto pronto a Cagliari per coppa del mondo Kitefoil

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - A due anni dall'ultima edizione del 2019, Cagliari ospita le KiteFoil World Series, una vera e propria Coppa del Mondo della disciplina velica ormai inserita fra gli sport olimpici a partire dai Giochi di Parigi 2024.

La manifestazione è partita oggi e andrà avanti sino al 10 ottobre. Organizza GLESport, in collaborazione con il Chia Wind Club e con il supporto tecnico dello Yacht Club Cagliari, sotto l'egida di World Sailing e IKA, l'Associazione Mondiale di Kiteboarding.

Il protagonista da battere è il francese Alex Mazella, in testa alla IKA KiteFoil World Series 2021. Campione in carica e più volte vincitore nelle acque sarde, Mazella conduce la classifica con 597 punti, 6 più di Denis Taradin (591), atleta proveniente dalla Russia, primo classificato nell'appuntamento inaugurale della stagione in Calabria e appena giù dal podio a Traunsee. Un quarto e un secondo posto, nell'ordine, per un altro francese, Theo De Ramecourt: per lui i punti attuali sono 588, ad appena 9 lunghezze dal connazionale Mazella.

La miglior donna della ranking è attualmente Poema Newland con 447 punti, seconda a Gizzeria e terza a Traunsee. Dietro di lei Lauriane Nolot (378), vincitrice della tappa austriaca, poi le italiane Sofia Tomasoni (363) e Tiana Laporte (321). Grande attesa anche per la russa Valeria Garashchenko.

Sabato 9 e domenica 10 ottobre, le immagini del Sardinia Grand Slam 2021 saranno trasmesse live in streaming sulle piattaforme Facebook e Youtube dell'evento e di IKA, l'associazione internazionale di kiteboarding. L'evento raggiungerà oltre 140 Paesi in tutto il mondo. Sport e ambiente con il progetto "Give SEA a chance": ci sarà un villaggio sul tema dell'inquinamento del mare e della lotta all'invasione della plastica.

"La Sardegna è l'isola dello sport, un punto al centro del mondo che malgrado la pandemia ha saputo cogliere numerose occasioni cercando filoni per destagionalizzare il turismo", ha detto l'assessore al Turismo Gianni Chessa. (ANSA).