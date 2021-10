Rifiuti: Nuoro all'82% differenziata e lancia le Ricicliadi

Nel mese di settembre ha superato l'82% di raccolta differenziata e ora Nuoro punta sull'educazione ambientale con il coinvolgimento di bambini, ragazzi e adulti, attraverso laboratori e spettacoli teatrali.

Ed è così che nel capoluogo barbaricino nasce la prima edizione di "Ricicliadi - Campione di buone pratiche", la manifestazione sull'educazione ambientale collettiva, che dal 12 al 16 ottobre, verrà ospitata nel centro polifunzionale di via Roma.

Organizzata da Comune di Nuoro, dalla società È-Comune e dal Ceas (Centro di educazione ambientale e sostenibilità) gestito dalla cooperativa Alternatura, l'iniziativa propone a grandi e piccoli spunti di riflessione ed esperienze coinvolgenti legate alla salvaguardia e al rispetto dell'ambiente. Tutte le scuole cittadine, dalla primaria agli istituti superiori, parteciperanno con contest e laboratori di riciclo e riuso creativo. Con la collaborazione del Teatro Eliseo Nuoro (Ten) inoltre, il 14 e il 15 ottobre verranno proiettati lungometraggi sul tema della sostenibilità ambientale: "La tartaruga rossa" e "Controcorrente". L'Eliseo ospiterà anche la mostra "Le vite degli altri" del fotografo Egidio Trainito. Reportage di viaggi compiuti dall'autore che dalla Sardegna, terra d'adozione, è partito alla scoperta di altri mari, dall'America all'Africa all'Asia, come inviato di riviste di viaggi e natura. Ci sarà spazio anche alle degustazioni di prodotti a km zero e "km Buono" condotte da sommelier di grande esperienza.

"Con questa iniziativa - afferma l'assessora all'Igiene urbana Valeria Romagna - vogliamo migliorare il livello di informazione e conoscenza rispetto al tema della raccolta differenziata e del riciclo, per favorire comportamenti virtuosi che difendano il nostro ambiente nel presente ma soprattutto nel futuro. Per farlo, è necessario che le famiglie, la scuola, le istituzioni agiscano per rendere i cittadini soggetti attivi di questo processo". "Le Ricicliadi rappresentano un momento, non solo per favorire le buone pratiche, ma anche per celebrare il virtuosismo dei cittadini nuoresi", spiega Paolo Tuffu, amministratore unico di È-Comune.