In casa oltre un chilo tra eroina e cocaina, arrestato

Cocaina ed eroina per oltre centomila euro sono stati sequestrati ieri pomeriggio dalla Polizia di Stato durante un blitz antidroga nel quartiere Cep a Cagliari. Arrestato dalla squadra mobile, Alessandro Sanna, 43 anni, personaggio già noto alle forze dell'ordine. Sequestrato complessivamente un chilo e 230 grammi di droga.

I Falchi' della squadra mobile tenevano da diverso tempo sotto controllo il 43enne e ieri pomeriggio hanno deciso di perquisire la sua abitazione. Dopo aver trovato alcune dosi di cocaina nelle tasche di un giubbotto, i poliziotti hanno recuperato dentro una cassaforte 530 grammi di eroina e 700 di cocaina.

La droga era pronta per essere divisa in dosi e venduta. Il 43enne adesso si trova in carcere a Uta.