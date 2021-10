Covid: riparte da venerdì screening gratuito a Quartu

(ANSA) - CAGLIARI, 06 OTT - La campagna di screening con tamponi antigenici per il rilevamento del Covid-19 riprenderà a Quartu Sant'Elena a partire da venerdì 8 ottobre.

I test verranno effettuati nella palestra delle scuole di via Palestrina-angolo via Nenni.

I tamponi saranno gratuiti per tutti e verranno effettuati dalle 15 alle 19.

A partire dalla prossima settimana le rilevazioni verranno effettuate sempre negli stessi orari, il mercoledì e il venerdì.

