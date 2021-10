Basket: prima amara per la Dinamo in Champions League

Passo falso della Dinamo Banco di Sardegna in Germania nella partita d'esordio in Champions League.

I sassaresi di Cavina escono sconfitti per 94-81 sul campo di Ludwigsburg, contro un Mhp Riesen solido e spietato. La Dinamo paga ancora una volta una partenza troppo timida e una imbarazzante inferiorità a rimbalzo (37-23 il conto finale per i padroni di casa). Dopo avere regalato letteralmente il primo quarto agli avversari, incassando un parziale di 27-12, gli uomini di Cavina provano a rimettersi in partita ma soffrono la verve dei tedeschi, che trascinati da un Radebaugh incontenibile (20 punti con 8/8 nel primo tempo) toccano un vantaggio massimo di 24 punti a metà del terzo quarto.

Nell'ultima frazione di gioco la Dinamo prova il tutto per tutto e con un paio di recuperi e un minimo di difesa, riesce a rientrare a -10, ma la rimonta completa è impossibile e i sassaresi si devono accontentare del -13 finale, che visto come si era messa la gara, vale tanto. Il prossimo appuntamento in Champions è mercoledì 13 ottobre a Tenerife, ma prima la Dinamo è attesa al riscatto nella Lega A, domenica al PalaSerradimigni contro Reggio Emilia.

"L'approccio non è stato così male ma durante il primo quarto non abbiamo giocato con la stessa energia o la giusta intensità per competere con Ludwigsburg", ha commentato coach Demis Cavina a fine partita. "Non sono contento. Questa sera abbiamo concesso troppi rimbalzi in attacco, abbiamo sofferto le difese negli uno contro uno. Poi abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, ma non possiamo giocare con la difesa che avete visto nei primi 20 minuti".