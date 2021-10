Ad Alghero dopo 50 anni nidificazione del Falco pescatore

Tre nuovi piccoli di falco pescatore sono nati e si sono poi involati dai nidi dalle scogliere del Parco regionale di Porto Conte, al termine della stagione di nidificazione, la seconda in Sardegna dopo un'assenza di oltre 50 anni. Lo scorso anno, il primo del ritorno della nidificazione del rapace nell'isola, erano nati due piccoli, quest'anno tre. L'evento porta con sé anche l'avvio di una collaborazione con il parco nazionale dell'Arcipelago Toscano e con quelli regionali della Maremma e di Migliarino San Rossore che già da anni si occupano di aumentare l'areale di nidificazione del falco pescatore.

Ora i parchi toscani hanno chiesto al Parco regionale di Porto Conte e al Parco nazionale dell'Asinara di entrare a far parte di un progetto di rilievo internazionale che mira a favorire ed estendere l'areale di nidificazione del falco pescatore. Nei giorni scorsi si sono svolti diversi incontri operativi con sopralluoghi a Porto Conte e all'Asinara per mettere a punto il progetto triennale di collaborazione che prevede diverse attività, tra le quali monitoraggio, collaramento e posizionamento gps, posizionamento di telecamere per il monitoraggio riproduttivo e realizzazione di nidi artificiali. Nei prossimi giorni sarà organizzato con la direzione generale dell'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente un incontro operativo nella prospettiva di estendere l'areale di studio e monitoraggio anche al comprensorio centro meridionale dell'isola.