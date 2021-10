Nuoro, nuova ciclovia nella strada per il monte Ortobene

Nuoro valorizza la sua risorsa più preziosa: il monte Ortobene. Il luogo di svago dei nuoresi avrà la sua ciclovia che partirà dal parco di Sedda Ortai e condurrà all'incrocio con via Jerace in cima alla montagna.

La giunta comunale, guidata dal sindaco Andrea Soddu, ha infatti dato il via libera al progetto esecutivo definitivo per la sua realizzazione, con un intervento finanziato dal ministero dei Trasporti destinato alle ciclovie urbane, e da fondi regionali.

L'opera, che prevede una spesa di 240mila euro, sarà realizzata lungo la strada di proprietà comunale e la ciclovia sarà a due corsie, una per senso di marcia, poste ai lati dell'attuale carreggiata e della larghezza di un metro e mezzo ciascuna, che saranno separate da una corsia centrale lungo la quale sarà consentito il transito in salita dei veicoli a motore.

Complessivamente la lunghezza totale ciclabile sarà di 4 chilometri circa: due a salire e due a scendere, con un dislivello calcolato in 155 metri e una pendenza del 7,8% circa.

"La realizzazione della pista ciclabile - dichiara il sindaco Andrea Soddu - è un tassello fondamentale per rendere sempre più fruibile il nostro monte Ortobene, sia per i cittadini nuoresi, che ogni giorno vi si recano in bicicletta o a piedi, sia per gli appassionati del cicloturismo e del turismo ambientale.

Grazie a questo genere di interventi riusciamo a valorizzare, e allo stesso tempo tutelare, questo immenso patrimonio naturalistico che abbiamo la fortuna di possedere e di cui dobbiamo usufruire in maniera responsabile".

"Si tratta di un intervento a costo zero in termini ambientali - precisa l'assessora all'Ambiente con delega al monte Ortobene, Valeria Romagna - I lavori, infatti, interesseranno solo la strada già esistente, senza dover ricorrere ad alcun ampliamento, né al taglio di alberi. Al contrario, questo intervento è destinato proprio a favorire la visita del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e in sicurezza. Contestualmente al via libera al progetto per la ciclovia, stiamo provvedendo alla riqualificazione del parco di Sedda Ortai con la sostituzione dei giochi danneggiati e il recupero dell'area".