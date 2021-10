Vela: Persico 69F Cup, successo di Young Azzurra a Puntaldia

(ANSA) - OLBIA, 04 OTT - E' Young Azzurra a conquistare il gradino più alto del podio al termine delle otto prove totali del Grand Prix 4.1 Persico 69F Cup, che si è svolto nel mare di Puntaldia, sulla costa nord orientale della Sardegna. Secondo classificato il team Okalys Youth Project, terzo posto per Chinaone Ningbo.

Si tratta del quarto Grand Prix del circuito che il team dello Yacht Club Costa Smeralda vince nel corso dell'anno: il primo a Malcesine in aprile, due tappe a luglio a Porto Cervo e infine questo ultimo evento organizzato dalla Marina di Puntaldia.

Le prime due giornate del Grand Prix 4.1 sono state caratterizzate da vento molto leggero, nella prima non si è riusciti a regatare. Domenica, invece, sono state completate due prove, che hanno visto Young Azzurra al comando della classifica overall provvisoria con una vittoria e un secondo posto. I nove team partecipanti all'evento hanno completato ulteriori sei prove, accompagnati da un vento da sudest che dagli 8 nodi iniziali si è intensificato fino ai 18.

Nella prima prova Young Azzurra chiude con un quarto posto pagando una partenza complicata, seguono due secondi posti in cui il team si trova ad affrontare un duello serrato con Balthasar. Nella quarta e quinta prova, grazie a una conduzione perfetta, taglia per prima il traguardo davanti al team olandese. Il team YCCS suggella la vittoria della tappa finale della Persico 69F Cup nell'ultima prova di giornata, un sesto posto che sommato al resto dei risultati gli consente di vincere, piazzandosi al vertice della classifica generale.