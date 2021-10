Vaccini: adesioni in calo, hub Oristano chiude nei weekend

Cambiano gli orari d'apertura del Centro vaccinale anti-Covid di Oristano: la struttura sarà aperta dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e il giovedì, oltre all'orario mattutino, dalle ore 15.00 alle 17.00. Resterà, invece, chiuso il sabato e la domenica.

La rimodulazione degli orari è stata definita dal Servizio di Igiene e sanità pubblica Ats Zona Centro, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, in considerazione dell'alto numero di persone immunizzate e del conseguente calo delle richieste di nuove vaccinazioni.

L'hub è aperto per la somministrazione delle prime dosi, per le quali si può accedere anche senza prenotazione; delle seconde dosi, per cui bisogna rispettare l'appuntamento dato con la somministrazione della prima dose; per le terze dosi, attualmente riservate ai soggetti trapiantati e gravemente immunocompromessi, che devono prenotare l'accesso tramite la piattaforma Poste.

Alla campagna vaccinale hanno partecipato in forma volontaria e gratuita, in qualità di vaccinatori, 22 medici oristanesi, alcuni dei quali in pensione, altri operativi presso altre strutture sanitarie, che da oggi concluderanno la loro esperienza all'hub per via della riduzione degli orari d'apertura. "Desidero ringraziare di cuore tutti i colleghi che hanno partecipato volontariamente a questa lunga maratona vaccinale, che non è ancora conclusa, ma che ha ampiamente superato la soglia dell'80 per centro degli immunizzati - ha dichiarato la dottoressa Marras - Se siamo arrivati a questo traguardo, toccando punte di 1700/1800 vaccinazioni al giorno nell'hub oristanese, è anche grazie al prezioso contributo di medici che hanno sacrificato il proprio tempo libero per proteggere la popolazione".