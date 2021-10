San Francesco: sindaco di Cagliari accende lampada votiva

Cagliari e l'intera Sardegna protagoniste delle celebrazioni per la Festa in onore di San Francesco. Oggi ad Assisi, nella Basilica Papale, il sindaco del capoluogo Paolo Truzzu ha acceso la lampada votiva dei Comuni d'Italia. "Credo di essere un uomo estremamente fortunato", aveva detto Truzzu qualche giorno fa nell'aula magna del Seminario Regionale a Cagliari incontrando i giornalisti. E il gesto di oggi è già "un'emozione unica ed indelebile".

Con un migliaio di pellegrini iscritti presso le rispettive diocesi, un centinaio di autorità in rappresentanza delle istituzioni locali e devoti, dopo vent'anni l'Isola torna dunque a portare avanti la feconda tradizione, grazie al dono dell'olio.

"Siamo lieti, come regione Sardegna di rappresentare oggi tutta l'Italia offrendo l'olio per la lampada che arde sulla tomba di san Francesco - ha detto mons. Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, presidente della Conferenza Episcopale Sarda, nell'omelia della cerimonia che ha visto il dono dell'olio che per un anno alimenterà la lampada votiva dei Comuni d'Italia -.

Lo siamo come popolo, con i suoi vescovi, presbiteri e diaconi, religiose e religiosi, seminaristi, e oltre un migliaio di pellegrini giunti dall'Isola. Lo siamo con i rappresentanti delle istituzioni regionali e comunali e, tra questi l'on.

Alessandra Zedda, vicepresidente della Regione e il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, a cui è spettato il compito di accendere la lampada. Siamo qui, felicemente, nonostante la pandemia sempre in agguato e, nonostante, la nostra sofferta insularità, con i problemi sociali che crea. Siamo qui per rivisitare questi luoghi suggestivi, ma anche per condividere la nostra fede con coloro che li animano".

Per l'occasione Cagliari ha fatto realizzare un'anfora in ceramica che , realizzata dalla maestra ceramista sarda Doriana Usai, la stessa che realizzò l'anfora per la cerimonia di venti anni fa. Decorata a mano, con lo stemma della città di Cagliari e la scritta "Cagliari verso Assisi 2021", conterrà l'olio affidato al primo cittadino da un fedele.