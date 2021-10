Abbandonavano sacchetti di immondizia lungo le strade comunali provinciali e statale nei dintorni di Nuoro dove è stata scoperta anche una discarica abusiva. Alcuni di loro sono stati individuati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e forestale locale, che ha elevato 24 sanzioni amministrative, per un importo complessivo di 14.400 euro. Una persona è finita nei guai anche per la gestione illecita di rifiuti. Le attività degli agenti del Nucleo Investigativo sono partite dopo alcune segnalazioni e sono state portate avanti anche con l'ausilio di videocamere e droni: sono così riusciti a individuare la discarica abusiva per la quale si cercano ora i responsabili. Le indagini sono andate avanti per tutta l'estate e hanno riguardato sia privati cittadini che esercenti o gestori di attività produttivi, che, secondo gli inquirenti, si affidano a soggetti improvvisati che poi smaltiscono illecitamente materiali anche pericolosi.