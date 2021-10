Botte alla compagna davanti al figlio, 38enne arrestato

Ha picchiato la compagna sotto gli occhi del figlio minorenne. Un 38enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ieri i carabinieri hanno ricevuto una richiesta di intervento in una abitazione ad Assemini dove era in corso una lite. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che il 38enne aveva appena aggredito la moglie, picchiandola davanti al figlio minorenne.

Dalle successive verifiche, è emerso che quella di ieri era solo l'ultima aggressione: i maltrattamenti nei confronti della compagna sarebbero iniziati già nel 2015 con continue minacce, ingiurie e botte.

Il 38enne è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari a casa dei genitori in attesa dell'udienza di convalida.