180 secondi per filmare Cagliari in ricordo di Alziator

(ANSA) - CAGLIARI, 04 OTT - "Tre minuti di celebrità a Cagliari ricordando Alziator". Al via la competizione tra cortometraggi aperta a studenti, appassionati e professionisti senza limiti d'età e di provenienza.

In 180 secondi i partecipanti dovranno filmare la città mettendo in evidenza i suoi luoghi identitari e suggestivi, le sue bellezze e peculiarità, ma anche curiosità, storie e senza nasconderne le criticità. Il concorso bandito dalla Fondazione Francesco Alziator diretta da Maurizio Porcelli, si inserisce tra le iniziative programmate in occasione della 15/a edizione del Premio letterario intitolato alla figura dell'indimenticato scrittore, studioso e giornalista cagliaritano.

Saranno ammessi anche i corti realizzati con smartphone e altri supporti. I lavori dovranno pervenire entro il 15 novembre alla mail fondazionealziator@gmail.com. La giuria, presieduta dal regista Peter Marcias reduce dal successo in alcuni prestigiosi festival cinematografici con il lavoro dedicato a Nilde Iotti, valuterà i migliori corti assegnando i premi in denaro previsti dal regolamento. È previsto anche un premio speciale per quei lavori particolarmente vicini ai valori di Francesco Alziator.

La partecipazione al concorso è gratuita. I corti in gara saranno proiettati nel corso delle giornate del festival cinematografico in programma tra novembre e dicembre a Cagliari con la partecipazione di ospiti prestigiosi. (ANSA).