Puigdemont: in Sardegna già domani per preparare udienza

Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalana, arrestato il 23 settembre all'aeroporto di Alghero e rilasciato il giorno dopo, arriverà domani mattina in Sardegna. Il leader indipendentista, su cui grava una richiesta di estradizione da parte dell'autorità giudiziaria spagnola - con anche la richiesta di "consegna immediata" avanzata dal giudice spagnolo - , lunedì 4 ottobre presenzierà all'udienza dinanzi alla corte d'appello di Sassari, che dovrà stabilire se accogliere o respingere tale istanza.

Puigdemont, che ha nel frattempo presentato un ricorso con procedura di urgenza per riottenere la sua immunità, attualmente sospesa, come eurodeputato, è atteso ad Alghero insieme al suo staff politico e legale per incontrarsi con l'avvocato sassarese Agostinangelo Marras. Sarà lui, infatti, ad assisterlo di fronte al collegio presieduto dal magistrato Salvatore Marinaro e alla procura generale così come già accaduto venerdì scorso dinanzi al giudice monocratico Plinia Azzena, accogliendo le richieste del pg Gabriella Pintus e dello stesso Marras, aveva disposto la scarcerazione del politico catalano - che vive in esilio a Waterloo, in Belgio - dopo una notte trascorsa nel carcere sassarese di Bancali Sempre lunedì a Sassari, oltre agli indipendentisti sardi che presiederanno la corte d'appello con una manifestazione a sostegno dell'ex leader catalano, è stata annunciata anche una contromanifestazione dei militanti nazionalisti di Vox con la presenza della vice segretaria legale di Vox, Marta Castro.

Intanto, della vicenda politica e giudiziaria si stanno occupando politici e media di tutto il mondo, ma soprattutto quelli catalani. Secondo quanto appreso stasera Agostinangelo Marras si collegherà in diretta da Alghero con l'emittente televisiva pubblica catalana Tv3 nel corso di una puntata di "Faqs", programma di approfondimento politico, per fare il punto sui possibili sviluppi giudiziari.

Intanto dall'entourage di Carles Puigdemont fanno sapere che l'udienza di lunedì è fissata per le 11 e che né prima né dopo, "per ragioni di sicurezza", l'ex presidente rilascerà dichiarazioni alla stampa presente sul posto. È prevista invece una sua conferenza stampa alle 18.30 ad Alghero, nella sala congressi del Quarté Sayàl. Con lui ci saranno gli avvocati Gonzalo Boye e Agostinangelo Marras.