Grande successo per Nuragica, mostra prorogata sino al 31/10

L'avventura immersiva che fa rivivere la grande pagina di storia dell'Isola sarà visitabile ancora per qualche settimana. Gli organizzatori di Nuragica hanno deciso di prorogare al 31 ottobre l'apertura del percorso soprattutto per le scuole e per quanti non sono riusciti a programmare per tempo la visita. "Siamo stati travolti dall'entusiasmo dei nostri visitatori " commenta Paolo Alberto Pinna della Cooperativa Sardinia Experience. "In tantissimi ci chiedono di restare a Cagliari per sempre, come anche gli operatori turistici che trovano in Nuragica un'offerta moderna e valida per attrarre visitatori nel capoluogo". Quest'estate la presenza della mostra alla Fiera di Cagliari ha dato modo ai tanti turisti in vacanza nell'Isola di conoscere l'antica storia della Sardegna in maniera inedita e accattivante tanto da dichiararsi così entusiasti da voler visitare i siti archeologici narrati nel percorso nei 700 metri quadri di affascinanti ambientazioni, la linea del tempo scandita nella visita guidata.

La mostra resterà aperta al pubblico sino al 31 ottobre con nuovi orari: tutti i giorni, dalle 16 alle 20 e il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Matinee dedicati esclusivamente alle scuole.

Il consiglio degli organizzatori è di prenotare per tempo visto le tante richieste ed i numeri contingentati. Il numero di telefono per contattare la struttura è il 3895949055.