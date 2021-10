Con l'auto piena di droga fuggono davanti a polizia

Due arresti, oltre 1,2 chili di droga e 9mila euro in contanti sequestrati. È il bilancio del bel blitz antidroga condotta durante la notte dagli agenti del Commissariato di Iglesias. In manette sono finiti un 26enne e una 21enne.

I due stavano percorrendo via Vivaldi a Iglesias a bordo di un'auto. Hanno notato la pattuglia della polizia e hanno accelerato, tentando di allontanarsi ma sono stati bloccati poco distante in via Silesu. I poliziotti hanno perquisito l'auto e le abitazioni della coppia recuperando complessivamente oltre 1,2 chili di marijuana, 10 grammi di hascisc e quasi 9.300 euro in contanti, denaro che sarebbe stato guadagnato con lo spaccio di droga. I due sono stati arrestati e saranno processati per direttissima.