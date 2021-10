Cagliari perde una nuova occasione, sette partite senza vittorie

di Stefano Ambu

Sette partite senza vittorie. Battuta anche la serie senza successi del primo anno di Allegri: la squadra allenata dall'attuale tecnico della Juventus si sbloccò proprio alla settima giornata battendo fuori casa il Torino dopo cinque sconfitte e un pari. Anche la gestione Mazzarri sta andando avanti senza una scossa: due punti in quattro partite. Il difetto più evidente: la squadra, quando manca ancora troppo tempo al triplice fischio, sembra non avere più le energie.

L'azione perfetta del gol della beffa di ieri è un esempio: quattro passaggi di fila hanno preso in contropiede un centrocampo e una difesa che invece non hanno avuto la forza e le distanze giuste per fare almeno fallo tattico. Stava andando bene, in fondo, perché da un po' di tempo il Venezia sembrava inconsistente. Ma è bastato un lampo e il Cagliari ha perso due punti a centoventi secondi secondo dal termine. Una delusione che apre le porte alla più classica delle domande: se non si vincono partite come queste, cosa si deve fare? Ci sono margini di miglioramento? Mazzarri pensa di sì e per questo ha chiesto un po' di tempo.

Il problema è che il Cagliari è a un guado: non è più la squadra della rimonta di Semplici. Ma non è ancora - forse perché il nuovo tecnico anche se ha firmato quattro partite è arrivato solo due settimane fa - la squadra di Mazzarri. Il gioco lo deve ancora trovare. Ieri buona compattezza in difesa. E infatti alla fine per la prima volta il Cagliari ha incassato meno di un gol.

Ma non c'è ancora una manovra vera e propria: poche geometrie e possesso, ma squadra è ripartita spesso solo con gli strappi e le corse di Marin e Nandez. Nel primo tempo Strootman e Deiola hanno garantito gli equilibri in mediana, ma poi nella ripresa proprio il centrocampo non ha guidato la gestione della palla per consentire alla squadra di rifiatare e far correre a vuoto gli avversari. In attacco Keita si conferma un buon acquisto: ogni partita fa sempre qualcosa di decisivo. Ora è a quota due gol. Ma anche lui, che non ha fatto preparazione, è calato quasi di botto dopo un'ora.

Al mercato di gennaio Mazzarri forse dovrà chiedere quello che al Cagliari è mancato di più nelle ultime due stagioni: uno o due giocatori a centrocampo per assicurarsi qualità e continuità anche nei cambi. Ma prima ci sono la sosta e altre partite. La pausa arriva quasi in aiuto come il gong per un pugile sfinito.

Sarà però il solito fuggi fuggi verso le nazionali, altra incognita di una squadra che ha già abbastanza problemi sotto il piano fisico e che ogni volta si ritrova a valutare le condizioni dei suoi giocatori dopo gli impegni internazionali. L'analisi a fine gara di Mazzarri è anche un tentativo di tenere su il morale.

"Si vede che la squadra non è serena, i ragazzi soffrono da un anno e mezzo e vogliono spaccare il mondo, soprattutto in casa - ha detto a fine gara - Nel finale siamo stati penalizzati da una ingenuità, senza la deviazione di Caceres era un tiro parabile.

Era una gara congelata, potevamo raddoppiare con un paio di ripartenze e invece abbiamo perso punti che sarebbero stati oro.

Avevo detto che il nostro campionato sarebbe iniziato oggi, purtroppo è cominciato con un pari e non con una vittoria che tutto sommato avremmo meritato".