Aggredì un anziano su un autobus, denunciato un 23enne

(ANSA) - CAGLIARI, 02 OTT - Aveva colpito con un pugno al volto un 71enne che si trovava con lui a bordo di un autobus, solo per uno sguardo che non aveva gradito. I carabinieri della Stazione Villanova hanno denunciato per lesioni personali un 20enne operaio di Cagliari.

Il giovane è l'autore dell'aggressione avvenuta su un bus il 23 settembre scorso. Vittima un 71enne, finito in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Il 23enne era stato identificato già subito dopo l'aggressione, visto che una passeggera del bus aveva chiamato il 112 e i carabinieri erano subito intervenuti insieme al 118. Oggi per il giovane è scattata la denuncia.

