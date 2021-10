Turismo: boom di presenze a Poltu Quatu, meglio del 2019

Incremento di occupazione rispetto sia alla scorsa stagione che al 2019 - prima del covid - con netta prevalenza di presenze italiane non solo nel mese di agosto: questi gli elementi principali della positiva stagione estiva di Poltu Quatu, località turistica sulla costa nord orientale della Sardegna, a due passi da Porto Cervo.

"Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti finora e delle previsioni che ci accompagnano fino alla chiusura stagionale - afferma Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality Management, che da quest'anno gestisce Poltu Quatu con le diverse realtà collegate -. Sin dall'inizio della nostra gestione abbiamo impostato una strategia ad hoc e creato un gruppo di lavoro dedicato, che insieme alla proprietà e allo staff ha decretato il successo di questa realtà in un periodo tanto complesso, rendendo Poltu Quatu il punto di riferimento esclusivo della Costa Smeralda".

Dall'apertura di fine maggio sino alla chiusura prevista il 10 ottobre, sono quasi raddoppiate le presenze rispetto al passato, con una permanenza media di 4/5 giorni e una prevalenza di soggiorni di coppia; la nazionalità predominante rimane sempre quella italiana (oltre il 60%), che quest'anno ha registrato un incremento anche al di fuori del periodo abituale di agosto, seguita da altri paesi prevalentemente europei come Francia (oltre il 7%), Germania (quasi il 4%), Svizzera (2,8%), Regno Unito (2,2%), Olanda (1,9%), Belgio (1,7%), Romania (1,4%), Spagna (1,2%) oltre ad un 4,83% di americani.

La stagione 2021 ha visto importanti novità per il Grand Hotel Poltu Quatu: nuove camere totalmente ristrutturate; proposte enogastronomiche rinnovate, in particolare al ristorante Tanit e alla Terrace du Port Champagnerie, Cave & Winery; un'Accademia di cucina in collaborazione con il Gambero Rosso, che ha decretato anche il successo del Gambero Rosso Dinner Show; tre nuovi campi da padel; oltre alla nuova unità The Reserve Poltu Quatu, con 66 appartamenti concepiti come rifugio privato con servizi d'eccellenza, che ha riscosso altrettanto successo.