Teatro: Tedeschi, sul palco racconto rapporto con mia figlia

Quasi come in un gioco di parole: in epoca di "ripartenze", Corrado Tedeschi porta in scena "Partenza in salita" di Gianni Clementi. E' stata un successo la prima in Sardegna dello spettacolo, già applaudito in diversi teatri italiani, accolto ieri sera con entusiasmo da un pubblico divertito e partecipe al Teatro Oriana Fallaci di Ozieri (Sassari). Stasera si replica al CineTeatro di Olbia e sabato 2 ottobre al San Bartolomeo di Meana Sardo, per la stagione di prosa del Cedac. Sotto i riflettori un duo speciale e inedito: per la prima volta insieme all'attore e conduttore c'è la figlia Camilla, anche lei attrice, in una pièce che descrive nodi e conflitti di una relazione tra genitori e figli.

"Partenza in Salita racconta il mio rapporto con Camilla, un rapporto pieno d'amore e di contrasti. Gianni Clementi, che ci conosce molto bene, ha immaginato questi dialoghi in una situazione particolare: un padre che fa scuola guida è tremendo, insopportabile", racconta all'ANSA Tedeschi, al suo debutto in un teatro della Sardegna e che firma anche, insieme a Marco Rampoldi, la regia della divertente commedia in cui le regole del traffico e le manovre più difficili diventano metafora dell'esistenza.

Lo spettacolo trae spunto dalla realtà per rappresentare la complessità ma anche la bellezza di un legame affettivo: "Lei percepiva le mie assenze, tra impegni professionali e una vita sentimentale movimentata. Ma io c'ero, ero sempre presente nella sua vita, ricordo le sere in cui le cantavo le canzoni della buonanotte per farla addormentare".

"Partenza in Salita" è una commedia contemporanea che ha divertito e anche commosso gli spettatori. "Si parla della vita vera - sottolinea Tedeschi - in questo spettacolo ci siamo detti la verità, anche dove i silenzi portano a fraintendimenti: mettiamo in scena pezzi della nostra vita". E conclude con ironia "Risparmiamo i soldi dell'analista". E a sorpresa tra gli applausi quasi un piccolo coup de theatre: Camilla saluta la madre seduta tra il pubblico e per un istante quell'infanzia evocata nello spettacolo diventa presente.