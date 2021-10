Scomparso e ucciso: macchie rosse su agenda ritrovata

È stata ritrovata nella stazione dei carabinieri di Narcao l'agendina di Fabio Serventi, il ventiquattrenne di Perdaxius, un piccolo paese del Sulcis, nel sud Sardegna, scomparso il 21 marzo dello scorso anno dalla casa dei nonni e il cui corpo non è mai stato trovato. Nonostante fosse stato sequestrato e indicato tra gli atti del fascicolo, il taccuino era sparito nel nulla e per gironi in Procura è stato cercato in tutti gli uffici inquirenti. A segnalare la sparizione durante il processo a Cagliari nei confronti di Andrea Pinna, 35 anni, imputato dell'omicidio premeditato del compaesano, erano stati gli avvocati di parte civile Patrizio Rovelli e Fabrizio Rubiu che avevano anche preannunciato un esposto. Ieri - riferisce il quotidiano La Nuova Sardegna - l'agendina è stata ritrovata in una cassaforte della stazione dei carabinieri di Narcao, che avevano indagato sulla scomparsa del giovane assieme ai colleghi del Nucleo investigativo di Cagliari.

Nella prossima udienza, fissata per il 20 ottobre, gli avvocati di parte civile dovrebbero chiedere delle analisi scientifiche sul reperto: sulla copertina ci sarebbero alcune macchie rosse, visibili anche se il materiale appare danneggiato e slavato dall'acqua. L'agendina, dunque, potrebbe conservare tracce genetiche utili a risalire ai possibili mandanti del delitto. Pinna, difeso dall'avvocata Teresa Camoglio, è accusato di aver ucciso Serventi su commissione di persone rimaste ignote, a seguito di un debito di droga. Ad inchiodare l'imputato alcune conversazioni intercettate e il motorino della vittima, passato di mano e che lui dice di aver trovato.