Sanità: prenotazioni al Brotzu anche per esami oncologici

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Da lunedì 4 ottobre, il sistema di prenotazione dell'ARNAS G. Brotzu per le analisi di laboratorio attraverso il sito PrenotaAOB sarà disponibile anche per gli esami da effettuarsi presso l'ospedale oncologico A.

Businco Tale sistema permette al cittadino di scegliere data e ora in cui eseguire il prelievo evitando assembramenti e code.

Il servizio è disponibile nella Home page del sito aziendale dell'ARNAS G. Brotzu: www.aobrotzu.it (ANSA).