Picchia la compagna, 59enne arrestato a Quartu

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 01 OTT - Ha picchiato a sangue la compagna, colpendola con pugni e testate al volto, facendola finire in ospedale. È accaduto in un appartamento a Quartu Sant'Elena. Gli agenti del Commissariato hanno arrestato per lesioni e minacce un 59enne, già noto alle forze dell'ordine.

Vittima una donna di 47 anni che nell'aggressione ha riportato ferite guaribili in 30 giorni.

L'episodio è avvenuto ieri notte. I due hanno avuto una discussione, ma il 59enne non si è fermato alle parole: si è avventato sulla compagna colpendola ripetutamente con pugni al volto e testate. Quando i poliziotti sono entrati in casa hanno trovato la vittima in stato di choc: aveva il volto tumefatto e sanguinante. Il 59enne, che si trovava ancora in casa, non ha esitato a minacciare la compagna anche davanti ai poliziotti. E' stato arrestato per le lesioni e le minacce gravi. La 47enne è stata trasportata con un'ambulanza all'ospedale Brotzu di Cagliari per essere visitata e medicata. (ANSA).