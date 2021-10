Fondazione Mont'e Prama, bando per scelta del direttore

(ANSA) - CAGLIARI, 01 OTT - Il Consiglio di amministrazione della Fondazione "Mont'e Prama", un mese dopo il suo insediamento, ha approvato il bando di concorso per l'individuazione del direttore. L'avviso verrà pubblicato appena i Ministeri delle Finanze e della Cultura, oltre che la Regione Sardegna, avranno indicato i nomi per la costituzione dell'Organo di revisione contabile e sarà possibile assumere l'impegno di spesa.

Nella stessa seduta, il Cda ha approvato la rosa dei componenti della Commissione giudicatrice, composta da: Avv. Prof.

Pierpaolo Forte (presidente), Docente ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università del Sannio. Già consigliere giuridico del ministero per i Beni e le attività culturali, è componente del Consiglio di amministrazione della Soprintendenza autonoma "Pompei" del Ministero della Cultura. Prof.ssa Simonetta Angiolillo, già docente ordinaria di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Cagliari, già Direttrice della Scuola di specializzazione in Archeologia dell'Università degli studi di Cagliari. Prof. Gert-Jan Burgers, Docente ordinario di Archeologia mediterranea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Vrjie Universiteit di Amsterdam e direttore scientifico del Museo MAFF di Francavilla Fontana. Prof.

Christian Greco , egittologo, direttore della Fondazione "Museo Egizio" di Torino e membro del Comitato tecnico-scientifico per i Beni Archeologici del MiC. Prof.ssa Fulvia Lo Schiavo, già Soprintendente archeologica delle province di Sassari e Nuoro e Soprintendente dei Beni archeologici della Toscana e del Friuli-Venezia Giulia.

La nomina della Commissione, previa accettazione dell'incarico da parte dei prescelti, sarà formalizzata all'inizio della prossima settimana, con decreto del presidente Anthony Muroni.

