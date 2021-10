Covid: intensive al 5% e incidenza casi pari a 21 nell'Isola

Continuano a migliorare tutti i parametri sull'andamento del Covid in Sardegna, che si conferma regione a rischio basso e stabilmente in zona bianca.

In calo la pressione sugli ospedali: secondo i dati di Agenas, scende al 5% (-1) la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva, mentre resta stabile all'8% l'occupazione in area medica.

In calo anche il valore dell'incidenza dei casi, che nell'ultima settimana si attesta intorno ai 21 per 100.000 abitanti (la media nazionale è 37, la soglia critica è 50).

La Sardegna ha anche l'Rt più basso d'Italia, 0.57, contro una media nazionale di 0,83.