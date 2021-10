Covid: 77 casi in Sardegna ma nessun decesso in 24 ore

Risalgono lievemente in Sardegna i casi confermati di positività al Covid 19, anche se restano sotto i 100 e soprattutto non si registrano decessi. I nuovi positivi sono 77, sulla base di 2245 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7764 test con un tasso di positività dello 0,99%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+1), mentre prosegue il calo di quelli in area medica: 121, cioè 6 in meno rispetto alla rilevazione precedente. Sono invece 1.944 i casi di isolamento domiciliare (-72).