Piantagione di canapa nel Cagliaritano, 2 arresti

Sono stati sorpresi dai carabinieri mentre innaffiavano le piante di marijuana. Un 35enne e un 34enne sono stati arrestati dai carabinieri a Settimo San Pietro. I due si trovano agli arresti domiciliari con l'accusa di coltivazione ai fini di spaccio di marijuana. Sequestrate 45 piante alte anche un metro e mezzo.

L'operazione è scattata ieri notte intorno alle 22, in un terreno vicino a via Montessori. I militari dell'Arma hanno visto i due intrufolarsi in un canneto e iniziare a innaffiare le piante. Sono stati bloccati e la piantagione sequestrata. I due si trovano adesso ai domiciliari. "Le prime verifiche sulla quantità di principio attivo presente nelle infiorescenze delle piante - spiegano i carabinieri hanno dimostrato che il principio attivo, è ampiamente superiore a quello previsto dalle normative vigenti".