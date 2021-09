Porti:Ditel confermato segretario generale Autorità Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Natale Ditel è stato confermato segretario generale dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna (AdSP). È una delle decisioni prese dal Comitato di Gestione. Ditel è in carica dal 2018. Prima era stato commissario straordinario del consorzio industriale provinciale di Cagliari e amministratore delegato della Cagliari Free Zone.

Altro punto all'ordine del giorno, oltre al rinnovo contrattuale di secondo livello dei dipendenti e del personale dirigente, l'approvazione del regolamento dello Sportello Unico Amministrativo, passaggio importante per la digitalizzazione di procedimenti come il rilascio di concessioni o autorizzazioni demaniali e l'iscrizione nel registro delle imprese che svolgono attività industriali, artigianali, commerciali in ambito portuale e sul demanio marittimo di competenza dell'AdSP.

Trentatré i procedimenti individuati che già nei prossimi mesi confluiranno in rete sul portale dedicato. "Uno strumento che - ha detto il presidente Massimo Deiana - garantirà maggiore efficienza, trasparenza ed immediatezza nell'istruttoria dei procedimenti". (ANSA).