Con tagliando da 20 euro vince 5 milioni nel sud Sardegna

Con un semplice tagliando del "Gratta e Vinci - Il Milionario" da 20 euro ha vinto 5 milioni di euro. E' accaduto a Ortacesus, poco più di 800 abitanti nella provincia del Sud Sardegna, dove è scattata subito la caccia al fortunato vincitore che ha voluto ringraziare il titolare del bar, dove è stato venduto il tagliando, con un biglietto trovato sotto la serranda dell'esercizio pubblico all'ingresso del paese. Il titolare del bar Pink Point, Vittorio Sollai, ha immediatamente annunciato la vincita con un post su Facebook complimentandosi con il nuovo milionario "Siamo molto contenti per il vincitore ma anche per noi", ha detto all'ANSA Sollai che non si è voluto sbilanciare sull'identità del giocatore.