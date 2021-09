Comunali Olbia: Nizzi, avanti per fare grande la città

(ANSA) - OLBIA, 30 SET - Scuola, sicurezza, lavoro, grandi eventi, sport. Sono le parole d'ordine su cui fonda la nuova missione elettorale di Settimo Nizzi. Il sindaco uscente - ex parlamentare di Forza Italia - si ricandida alla guida di Olbia a capo di una coalizione composta da Fi, Lega, Udc, Psd'Az, Lista Nizzi e Riformatori.

Questa sera la squadra di Nizzi al gran completo è stata presentata in piazza Elena di Gallura, davanti al Comune. Di fronte a un migliaio di sostenitori, tra i quali anche gli assessori regionali Giuseppe Fasolino e Quirico Sanna e il leader della Lega nell'Isola, Eugenio Zoffili, il gran mattatore è proprio lui, Settimo Nizzi. Sorrisi e strette di mano per tutti, selfie e battute in gallurese, il sindaco in carica sale sul palco sulle note di "Don't stop me now" dei Queen. Nizzi e il centrodestra non vogliono fermarsi ora, vogliono andare avanti, "per proseguire il lavoro fatto in questi cinque anni per far crescere Olbia", come dice all'ANSA poco prima prima di salire in cattedra e presentare le liste e i candidati che lo sostengono.

Nei tre maxischermi installati per evitare assembramenti, uno alle sue spalle e due ai due lati del palco, scorrono le immagini delle scuole, delle strade, delle strutture pubbliche, come erano e come sono. E ancora immagini dei grandi eventi musicali, culturali e sportivi andati in scena a Olbia negli ultimi cinque anni. "La priorità assoluta è la messa in sicurezza della città rispetto al rischio idrogeologico", afferma. Ogni decisione al riguardo, ma anche su tutti gli altri macro progetti per la città, saranno presi collegialmente.

"Anzi, abbiamo un progetto di governo della città sempre più partecipato - afferma Nizzi - la partecipazione dei cittadini e le scelte condivise renderanno la città più bella e più appetibile sul piano turistico e rispetto a nuovi insediamento produttivi". Dal canto suo il sindaco assicura che "il morale è al massimo, la soddisfazione per quanto fatto sin qui è tanta, il sostegno delle tante persone che stiamo incontrando è straordinario". Ecco perché, conclude, "siamo motivatissimi e molto positivi". (ANSA).