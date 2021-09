Calcio: Cagliari; Mazzarri, troppo tesi, serve ottimismo

Nuova occasione per uscire dalla crisi e dalla zona retrocessione: domani sera alle 20.45 contro il Venezia il Cagliari cerca la sua prima vittoria in campionato. Mazzarri ci tiene, ma non mette fretta alla squadra: "Vogliamo fare bene - ha detto nella conferenza stampa della vigilia - a me perdere non piace: dopo una sconfitta non dormo. Però se dopo sei giornate bisogna guardare la classifica io dico che non bisogna essere ansiosi. I ragazzi stanno lavorando e io sono il garante del loro impegno, ma per assimilare certi concetti è necessaria un po' di pazienza".

E gli elementi chiave per provare a prendersi i tre punti li ha già trasmessi. "Per me bisogna partire dalla difesa, ma occorre anche saper costruire e essere aggressivi: le mie squadre recuperano molto la palla nella metà campo avversaria - ha detto Mazzarri - ma è anche una questione di gamba: con la Lazio eravamo freschi e abbiamo fatto bene". Errori da evitare? "Andare sempre in svantaggio - ha spiegato - perché poi persi fiducia e non sei sereno nella costruzione".

Sarà un Cagliari che, rispetto alla formazione più o meno tipo delle prime giornate, dovrà rinunciare a Dalbert, già ko a Napoli, e ora anche a Ceppitelli, distrazione alla coscia. Pavoletti, ancora non al 100% secondo il mister, partirà dalla panchina. Occhio al Venezia: "È una squadra che verrà a Cagliari a fare la sua partita come ha fatto l'Empoli. E soprattutto se non si ha la condizione atletica degli avversari tutto si complica. Però abbiamo le possibilità di metterli in difficoltà: non dobbiamo essere tesi e volere tutto subito. A volte ci mancano serenità e lucidità nell'ultimo passaggio".

"Non soffermiamoci sul risultato, guardiamo anche se in una partita ci sono stati progressi. Ho visto teste basse per le sconfitte, ma ora voglio vedere teste alte e ottimismo. Finalmente in questi giorni ho potuto vedere tante cose sul campo di allenamento che prima potevo vedere solo in partita.

Mi posso rendere conto di chi sta bene e di chi sta male". Ancora dubbi sulla formazione, la rifinitura sarà decisiva. Previsto qualche aggiustamento a centrocampo rispetto alla gara con il Napoli, mentre davanti Keita farà di nuovo coppia con Joao Pedro. Due punti nelle prime cinque partite. Da monitorare l'attacco che non segna da due giornate e la difesa che prende almeno due gol a partita. Molto dipenderà dal centrocampo: ci sarà qualche novità rispetto alla gara con il Napoli. "La squadra lavora - ha concluso Mazzarri- e mi segue: questo è molto importante".