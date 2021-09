Basket: Dinamo sabato a Brindisi per il bis, torna Clemmons

(ANSA) - SASSARI, 30 SET - Seconda sfida di campionato per la Dinamo Banco di Sardegna che sabato (ore 20) incontrerà in trasferta Brindisi cercando di bissare il successo ottenuto domenica scorsa all'esordio casalingo contro Pesaro.

Nell'anticipo della Serie A i biancoblu di Cavina potranno contare sul ritorno in campo del play statunitense Anthony Clemmons, rientrato dagli Usa dopo la nascita dei suoi due gemelli. "Sono contento di aver rivisto tutti in palestra e sono soddisfatto della partita di domenica che ci ha indicato quelli che attualmente sono i punti su cui lavorare; in un momento in cui facciamo canestro in maniera altalenante abbiamo sicuramente migliorato l'aspetto difensivo, invertendo quei numeri che all'inizio della pre season ci faceva subire molti punti.

Continuiamo a lavorare in questa direzione consapevoli che ci aiuterà l'avere più conoscenza reciproca e fluidità offensiva", ha dichiarato coach Demis Cavina nella consueta conferenza stampa di presentazione della gara di campionato.

"Contro Brindisi sappiamo che l'aspetto dei rimbalzi sarà fondamentale: dovremo approcciare alla gara con diversa intensità fisica a prescindere dal fatto di fare o meno canestro con continuità. L'aspetto fisico e atletico, non solo nei lunghi, sarà importantissimo". (ANSA).