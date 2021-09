Alghero, tutto pronto per il festival del turismo itinerante

(ANSA) - ALGHERO, 30 SET - Prende il via domani ad Alghero il Festival del turismo itinerante e delle attività ludico sportive all'aria aperta, evento internazionale che fino a domenica racconterà e farà vivere le nuove forme di turismo in grado di allungare la stagione in Sardegna, offrendo ai visitatori esperienze e luoghi di un'isola che va oltre le spiagge e le coste assolate.

Organizzato dall'Associazione Camperisti Torres col supporto di Comune di Alghero, Fondazione Alghero e numerosi tra partner e sponsor privati, l'evento è stato illustrato nei dettagli dal suo ideatore e promotore, Rosario Musmeci, che dell'Associazione Camperisti Torres è presidente. Insieme a lui il sindaco di Alghero, Mario Conoci, e il presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu.

Fulcro del festival sarà il piazzale della Pace di Alghero, dove si svilupperà gran parte del programma che spazia tra convegni, escursioni, visite guidate, rassegne musicali, cammini, trekking, cicloturismo, mountain bike, kayak, sup, windsurf, tiro con l'arco, laboratori didattici sui giochi tradizionali della Sardegna, degustazioni e valorizzazioni delle produzioni locali.

"Il fenomeno del turismo outdoor è in continua crescita e favorisce l'allargamento della stagione", ha detto Musmeci. "Gli arrivi in Sardegna di caravan e camper crescono in modo marcato anche nei mesi di bassa stagione. Si tratta di offrire la Sardegna intera ai turisti itineranti, che sono in grado di favorire specializzazioni che incoraggino nuovi lavori diffondendoli nel territorio". (ANSA).