Covid: salgono contagi in Sardegna e cinque morti

Salgono ancora in Sardegna i casi accertati di Covid-19: 66 i nuovi positivi, sulla base di 2593 persone testate, mentre ieri erano raddoppiati sino ad arrivare a 49 casi. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7872 test, con un tasso di positività pari allo 0,8%.

Si registrano però cinque decessi: un uomo di 83 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari, un uomo e una donna, rispettivamente di 83 e 81 anni, residenti nella Provincia di Sassari e due pazienti residenti nella Provincia di Nuoro.

Ancora in calo i ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 13 ( uno in meno di ieri) e in area medica, 135 ( cinque in meno rispetto a ieri).

Sono, invece, 2058 i casi di isolamento domiciliare (166 in meno rispetto a ieri).