Terna: elettrodotto sottomarino,nuova consultazione pubblica

CAGLIARI, 28 SET - Riparte la consultazione pubblica di Terna sulla nuova interconnessione Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino che collegherà Sicilia, Sardegna e Campania. La società che gestisce la rete elettrica nazionale organizza dal 4 al 6 ottobre dei "Terna Incontra" con i comuni del cagliaritano interessati dal futuro collegamento.

Tutti gli incontri, che si terranno in modalità digitale sulla piattaforma Teams per rispetto delle regole prudenziali dettate dalla pandemia, si svolgeranno a partire dalle 17. Primo appuntamento lunedì 4 ottobre per Quartu Sant'Elena; seguiranno, il 5 ottobre, i Comuni di Sinnai, Quartucciu e Maracalagonis. Il ciclo di incontri terminerà con i Comuni di Selargius e Settimo San Pietro mercoledì 6 ottobre.

Con questo nuovo appuntamento Terna illustrerà gli aspetti tecnici e le opzioni localizzative relative alla tratta ovest Sicilia-Sardegna. Dall'approdo del collegamento di Terra Mala, i cavi interrati percorreranno per 31 km prevalentemente strade già esistenti, lasciando inalterato l'ambiente.

Il collegamento con la Rete di trasmissione nazionale sarà reso possibile da una stazione di conversione e da una stazione di smistamento con brevi raccordi aerei a linee esistenti. Entrambe saranno realizzate in aree prossime alla stazione elettrica esistente di Selargius. Per la localizzazione della stazione di conversione sono due le possibilità al vaglio: una nel Comune di Selargius, l'altra nel Comune di Settimo San Pietro.

Durante la fase di consultazione pubblica tutti i soggetti interessati potranno avere informazioni e presentare osservazioni sul progetto. Gli esiti di questo confronto saranno poi inoltrati ai Ministeri competenti ai fini dell'avvio dell'iter autorizzativo.

Il Tyrrhenian Link è un'opera strategica per il sistema elettrico italiano per la quale Terna investirà nei prossimi anni circa 3,7 miliardi di euro coinvolgendo 250 imprese.

