Legge omnibus: nessuno stralcio per i danni degli incendi

E' sempre più remota la possibilità che la maggioranza possa accettare di stralciare la legge omnibus e quindi portare subito in Aula una leggina con solo i ristori per i danni degli incendi di luglio. In commissione Bilancio è cominciata oggi la discussione dei circa 350 emendamenti, tutti presentati dalle opposizioni. Secondo quanto emerge, il centrodestra sarebbe unicamente disposto a riscrivere, ma non a stralciare, la norma sui 20 milioni stanziati per i roghi. Quindi l'articolo 1. Come? Tenendo in considerazione la proposta di legge presentata di recente dal consigliere dei Progressisti e sindaco di Santu Lussurgiu (uno dei Comuni più colpiti dagli incendi) Diego Loi.

Nel parlamentino guidato da Valerio De Giorgi (Misto) l'esame degli emendamenti e poi dei 32 articoli del testo dovrebbe andare avanti per giorni. Una volta ottenuto il via libera, scatteranno i dieci giorni a disposizione dell'opposizione per la relazione di minoranza, dopodiché la proposta di legge sarà pronta per l'Aula. Dove dovrebbe approdare dopo il 10 ottobre, comunque dopo le amministrative in programma il 10 e 11 ottobre.

La omnibus contiene una variazione di bilancio da 300 milioni di euro circa, una parte di questi - come nei giorni scorsi sottolineato dalla vicepresidente della Regione Alessandra Zedda - rischia di finire in economia (non spesi) se il provvedimento dovesse essere varato troppo tardi dal Consiglio regionale.