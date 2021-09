La Maddalena, dopo 6 mesi di cure tartaruga riprende il mare

(ANSA) - LA MADDALENA, 28 SET - Dopo sei mesi di degenza Twister, la tartaruga "Caretta caretta" salvata a fine marzo nelle acque del parco nazionale dell'arcipelago di La Maddalena, è tornata a nuotare nel mare della Sardegna.

L'esemplare, lungo 34 centimetri, è stato liberato ad est dell'isola di Caprera dal personale del Parco nazionale del Centro di Recupero tartarughe marine in difficoltà (CRAMA) dell'Asinara, dove in questi mesi è stata curata per un'infezione polmonare, lesioni al carapace e per avere ingerito plastica.

Twister ha preso subito il largo dimostrando di avere pienamente recuperato la forma.

Il direttore del Parco di La Maddalena, Michele Zanelli, ha commentato le operazioni sostenendo che è fondamentale proseguire il legame che lega il Parco di La Maddalena al Parco dell'Asinara per la protezione e il recupero degli animali marini in difficoltà perché questo è il fine ultimo dei nostri Parchi: proteggere la biodiversità che li caratterizza. (ANSA).