Carabinieri: cambi a Reparto operativo e Compagnia Oristano

(ANSA) - ORISTANO, 28 SET - Cambio al Comando provinciale dei carabinieri di Oristano.

Il tenente colonnello Pietro Bucolo prende il posto di David Egidi al comando del Reparto operativo. Il tenente colonnello Egidi andrà a Bari come capo ufficio Legione.

Bucolo proviene dal 12° Reggimento Sicilia, dove ha rivestito l'incarico di capo ufficio Comando. In precedenza ha comandato il Nucleo operativo Radiomobile della compagnia di Genova-Sampierdarena, il Reparto operativo di Ragusa e la Compagnia. È stato anche ufficiale addetto al Ros, sezione anticrimine di Palermo e, durante il periodo al 12° Reggimento carabinieri "Sicilia", è stato impegnato in una missione di 7 mesi in Kosovo con l'incarico di Comandante del Battaglione MSU in Pristina.

Cambio anche alla Compagnia di Oristano. Il tenente colonnello Paolo Montorsi lascia il comando del Nucleo tutela patrimonio culturale di Cagliari per andare a comandare la Compagnia di Oristano al posto del capitano Francesco Giola, che va al Comando provinciale di Nuoro. (ANSA).