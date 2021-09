Università: a Sassari benefici per studenti atleti

L'Università di Sassari tende la mano agli studenti atleti offrendo loro un percorso studi compatibile con le esigenze sportive. Gli atleti e le atlete di livello alto e medio, iscritti all'ateneo sassarese, potranno usufruire di diversi benefici: flessibilità delle date di esame, possibilità di esonero e recupero delle lezioni obbligatorie, una quota di posti riservati in Scienze motorie. Per chi ottiene risultati di un certo livello è previsto anche il parziale o totale esonero dalle tasse. La domanda per ottenere lo status di studente atleta può essere presentata entro il 30 ottobre.