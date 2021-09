Scoprire le tradizioni con Autunno in Romangia e Anglona

Riscoprire le tradizioni, la musica, l'enogastronomia e i siti storici di un angolo di Sardegna. È la possibilità offerta da Autunno in Romangia e Anglona, la manifestazione promossa dalle Acli, con il patrocinio dei Comuni di Sorso, Sedini, Osilo e Valledoria, delle Proloco e il sostegno della Camera di Commercio di Sassari nell'ambito del programma "Salude e Trigu".

Il primo appuntamento è il 2 ottobre a Sorso con un carnevale tradizionale anticipato all'autunno, con le maschere della tradizione sarda. Seconda tappa a Sedini, dal 9 al 12 ottobre, in concomitanza con i festeggiamenti per Sant'Isidoro e Sant'Antonio e le cantine del paese aperte ai visitatori. La manifestazione prosegue il 24 ottobre a Osilo con la festa del Rosario e si chiude il 20 e 21 novembre a Valledoria in occasione della festa patronale per Cristo Re. In tutte le date di Autunno in Romangia e Anglona saranno presenti stand enogastronomici, concerti in piazza e visite ai principali siti storici dei paesi.