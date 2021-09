Blitz polizia, 3 arresti e sequestrato 1,5kg di droga

Tre arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrato. È il bilancio di tre operazioni mirate a frenare lo spaccio da parte dei 'Falchi' della Squadra mobile della questura di Cagliari. A Capoterra, in località Frutti d'Oro, gli agenti hanno sorpreso un 28enne mentre spacciava quasi sei grammi di cocaina. La sua abitazione è stata perquisita con l'ausilio delle unità cinofile della Guardia di Finanza e sono stati trovati altri 30 grammi della stessa sostanza. Il giovane è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.

Sempre a Frutti d'Oro è stata perquisita l'abitazione di una 54enne: sequestrati 1,4 chili di marijuana nascosti in camera da letto. La donna è stata arrestata e dopo il processo è stata rimessa in libertà con l'obbligo di dimora a Capoterra. Infine i 'Falchi' hanno arrestato un 31enne gambiano bloccato nel quartiere Marina di Cagliari: casa nascondeva 250 grammi di marijuana. L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a un anno e 4 mesi di reclusione.