Abbanoa: guasto a Quartu, stop temporanei a erogazione acqua

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro in via Leonardo Da Vinci, nel litorale di Quartu, per riparare un improvviso guasto sulla condotta al servizio di Margine Rosso. Il guasto ha causato temporanee interruzioni e cali di pressione nelle vie Melibodes, Canarie, Othoca, Molaria, Lungomare Golfo di Quartu, Levante, Ponente, Ficaria, Sussalai, Seprus e Gemellae. Il servizio sarà ripristinato al termine dell'intervento di riparazione entro questo pomeriggio.



Abbanoa fa sapere che verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.