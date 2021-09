Sanità: il 29 Open day al Brotzu dedicato all'aneurisma

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Mercoledì 29 settembre la Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza l'(H)-Open Day dedicato all'aneurisma dell'aorta addominale.

Il Brotzu di Cagliari, facente parte del network Bollini Rosa della fondazione, mette a disposizione i suoi specialisti per offrire gratuitamente esami diagnostici per la promozione della consapevolezza e della corretta informazione dell'aneurisma aortico addominale.

Dalle 8:30 alle 13 verranno effettuati gratuitamente esami ecografici e visite dedicate per gli utenti di età superiore ai 65 anni.

Per prenotarsi è sufficiente chiamare il numero 070539458 dalle 8.00 alle 13.00 o inviare una mail negli stessi orari all'indirizzo: giorgiogarau@aob.it. Le prenotazioni sono effettuabili sino ad esaurimento dei posti disponibili.

L'aneurisma aortico addominale colpisce 84.000 italiani, soprattutto uomini, oltre i 65 anni, ipertesi e fumatori. Ogni anno nel nostro Paese vengono diagnosticati circa 27.000 nuovi casi. Prevenzione e diagnosi precoce sono le strategie più efficaci per contrastarlo.

Al Brotzu la S.C. di Chirurgia Vascolare è specializzata nel trattamento di questa patologia. (ANSA).