Motonautica: Sardinia Grand Prix; Barlesi-Barone vincono gara 2

(ANSA) - ROMA, 26 SET - Dopo il secondo posto di ieri, Serafino Barlesi e Alessandro Barone del team 'Banca Generali' portano a casa Gara-2 del mondiale Classe 3D & FIM Offshore 5000, prova regina del Fin Sardinia Grand Prix di motonautica, in corso al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari.

Il throttleman Barlesi (68enne romano) e il driver Barone (60enne messinese) dopo un avvio che li aveva visti scivolare in terza posizione, hanno messo in scena la rimonta passando prima "Sabbie di Parma" di Lorenzo Bacchi e Marco Fasciani e poi dopo un bel duello hanno strappato il comando a Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi su "Gasbeton", i vincitori di Gara-1. Barlesi e Barone, campioni del mondo in carica, hanno poi dominato e chiuso con 2'56" di vantaggio su Carpitella e Bacchi. Barlesi e Barone agganciano in testa alla classifica generale Carpitella e Bacchi con 700 punti. Pinelli e Dall'Acqua a quota 450 sono ancora in corsa per il titolo iridato, così come Cardazzo e Montavoci (338). Domani per la conclusiva Gara-3 l'allineamento delle barche alla partenza rispetterà l'ordine di arrivo di oggi ma rovesciato, ovvero con l'ultimo al primo posto. (ANSA).