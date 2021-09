"Dialoghi di carta", festival letterario da domani a Sardara

Ai blocchi di partenza a Sardara la terza edizione di Dialoghi di Carta. Il via al festival letterario de La Fabbrica Illuminata, organizzato col contributo dell'assessorato della Pubblica Istruzione della Regione e del Comune di Sardara, è lunedì 27 settembre con la prima di sette giornate, dense di incontri letterari, spettacoli, laboratori, esposizioni e iniziative di turismo cultuale, in programma fino a domenica 3 ottobre.

Si comincia la mattina, alle 10.30 a Casa Pilloni, con l'inaugurazione della mostra Esseri onirici - gli elementi della natura: i quadri di Jenny Atzeni, in un allestimento curato da Manuela Perria. Rari esserini dagli occhietti curiosi - soprannominati "i pettegoli" - creature ataviche del mare, del cielo e della terra, fate e gnomi: sono questi i protagonisti dello straordinario mondo incantato della nuova mostra della pittrice cagliaritana. Proiezioni e percezioni frutto di una sensibilità non comune, volte a immortalare istanti di vita e frammenti di universi sconosciuti che, nei suoi dipinti, convergono e si racchiudono nell'irrinunciabile forma primordiale del cerchio, centro assoluto di tutte le energie materiali e spirituali.

Nel rispetto delle norme anti Covid-19, gli ingressi sono contingentati. Accesso con Green Pass e prenotazione (349 8088767 o mail dialoghidicarta@gmail.com). La mostra è aperta alle visite fino a venerdì 30 dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20. Dall'1 al 3 ottobre gli orari di apertura sono dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Nel pomeriggio sono attesi in piazza Emilio Lussu quattro autori, protagonisti di tre incontri: alle 17.30 Giovanni Follesa e Rossana Copez presentano Cent'anni fa arrivò Lawrence. Punto di partenza del libro è la visita, cent'anni fa in Sardegna, di D.H. Lawrence insieme alla moglie e il reportage dello scrittore inglese sull'Isola Sea and Sardinia. I due autori e giornalisti hanno intervistato intellettuali e scrittori - Marcello Fois, Cristina Caboni, Maria Paola Masala, Giorgio Pellegrini, Nicola Lecca, tra gli altri - per discutere della situazione, del futuro e delle prospettive della Sardegna, quella odierna, che pare muoversi faticosamente senza una rotta chiara e condivisa.

Il focus sulla Sardegna, stavolta durante la Seconda Guerra Mondiale e poi nel boom economico, prosegue alle 18.30 con Giacomo Mameli, intervistato dal collega Andrea Frailis sul suo libro Hotel Nord America.